РНБО покарає всіх причетних до виборів в Держдуму на окупованих територіях

У невизнаних "ДНР" і "ЛНР" голосування йде повним ходом / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Всі учасники виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни – будуть піддані санкціям. Відповідні списки вже складаються.

Про це за підсумками засідання РНБО заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

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"Ми впевнені, що на тимчасово окупованих Криму, Луганської і Донецької областях немає права Російська Федерація проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, які в ньому приймають участь – члені виборчих комісій, агітатори, кандидати всі спостерігачі, які є офіційними на цих виборах – вони будуть під санкціями нашої країни. Ми сьогодні відпрацювали перший список цих осіб, і в найближчим часом будуть застосовані санкції через відповідний указ президента України", – зазначив Данілов.

Також, за словами секретаря РНБО, санкції поширюються на сенаторів, обраних на цих виборах.

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"Крім того, ми маємо попередити всіх іноземних громадян, які мають намір взяти участь в цьому фарсі на території Донецької в Луганської областей та Криму. Незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи займуть інші посади і будуть мати якійсь імунітет – вони обов'язково, ми попереджаємо, будуть під санкціями нашої країни. Ми не визнаємо, що територія Криму є територією Росії і чітко розуміємо, що відбувається в Донецьку і Луганську, де вже сьогодні заздалегідь почалося голосуванню в так звану Держдуму", – добавив Данілов.

Секретар РНБО уточнив, що в першому списку санкцій буде 53 члена комісій, а також кілька чиновників.

Данилов уточнив, що санкції торкнуться і іноземних громадян, які приїдуть на непідконтрольні Україні території в якості спостерігачів в не залежності від їх дипломатичного імунітету.

"Сьогодні ми маємо інформацію про перших громадян Франції, Венесуели і інших країн, які мають бажання бути спостерігачами. Всі вони без виключення будуть під санкціями нашої країни. Санкції відносно фізичних осіб мають 12 видів", – нагадав Данілов.

Незаконні вибори