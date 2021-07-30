РНБО розширив санкції проти контрабандистів – прізвища

Данилов оголосив про нові санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було прийнято рішення ввести санкції проти трьох контрабандистів і декількох компаній. Санкції вводяться стосовно громадянина Німеччини Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальківського та Владислава Студенця.

Про це повідомив в ході брифінгу секретар відомства Олексій Данилов.

За його словами, 24 компанії, афілійовані цими людьми, також увійшли до цього списку.

"Мова як раз про ті контрабандні речі. Ми не збираємося зупинятися, ми і далі будемо їх відстежувати. Ті, хто будуть продовжувати займатися цими речами, будуть потрапляти під санкції РНБО", – сказав Данилов.

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Також сьогодні повідомили, що тарифи підвищувати не будуть, а в разі загрози національній безпеці, готові вводити тимчасові адміністрації на підприємства.

Раніше ми писали, що на РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.