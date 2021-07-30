СНБО расширил санкции против контрабандистов – фамилии

Под новые ограничения попали два украинца, гражданин Германии и 24 компании

Данилов объявил о новых санкциях. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время выездного заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение ввести санкции против трех контрабандистов и нескольких компаний. Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

Об этом сообщил в ходе брифинга секретарь ведомства Алексей Данилов.

По его словам, 24 компании, аффилированные этими людьми, также вошли в этот список.

"Речь как раз о тех контрабандных вещах. Мы не собираемся останавливаться, мы и дальше будем их отслеживать. Те, кто будут продолжать заниматься этими вещами, будут попадать под санкции СНБО", – сказал Данилов.

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Также сегодня сообщили, что тарифы повышать не будут, а в случае угрозы национальной безопасности, готовы вводить временные администрации на предприятия.

Ранее мы писали, что на СНБО рассмотрят новые санкции против режима Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.