РНБО затвердила стратегію зовнішньої політики України. Що у документі?

Загалом стратегія включає 254 пунктів, проте їх можна систематизувати за трьома критеріями

Документ визначає шість пріоритетних напрямків зовнішньої політики України / Фото: колаж "Сьогодні"

Україна вперше за майже 30 років незалежності затвердила стратегію зовнішньої політики України. Завдання розробити документ особисто дав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час засідання РНБО.

"У документі чітко визначено мету зовнішньої політики, утвердження України у світі як сильної та авторитетної країни", – сказав Кулеба.

Документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики України:

Забезпечення сувернітету і територіальної цілісності України. Протидія агресивній політиці РФ. Курс на членство в ЄС та НАТО. Просування українського експорту та залучення інвестицій. Захист прав та інтересів та прав українців за кордоном . Просування позитивного іміджу у світі.

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Загалом стратегія включає 254 пунктів, документ доволі об'ємний – у ньому вперше чітко прописали курс України. Проте всі пункти із документу можна систематизувати за трьома критеріями.

Україна – активний учасник міжнародної політики. Україна формує безпекову архітектуру для себе регіону та світу. Україна – країна нових економічних можливостей.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк, який підписав меморандум з платіжними системами Visa і Mastercard, оприлюднив нову Стратегію до 2025 року, яка буде сфокусована на активізації економічного зростання і цифровізації.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням прийняти законопроєкт про основи державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки.

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