Україна без бар'єрів: Олена Зеленська розпочала реалізацію важливої Нацстратегії

До створення плану з реалізації Нацстратегії було залучено 15 міністерств, 47 громадських організацій та аналітичних центрів, від яких отримано понад 250 пропозицій

Дружина президента України Олена Зеленська взяла участь у першому засіданні Ради безбар'єрності, на якому обговорили виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року.

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Про це повідомляє ОПУ.

До створення плану з реалізації Нацстратегії було залучено 15 міністерств, 47 громадських організацій та аналітичних центрів, від яких отримано понад 250 пропозицій.

"Безбар'єрність стає новою суспільною нормою. Зміни, які ініційовані на Раді безбар’єрності, стосуються не лише людей, котрі змушені стикатися з різними бар’єрами у своєму житті. Ці зміни насамперед про те, якою країною ми прагнемо бути. Країною, де кожен має рівні права та можливості. Країною без бар’єрів", – сказала вона.

У заході взяв участь і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Спільними зусиллями ми маємо сформувати чіткий покроковий план дій та визначити для кожного напрямку безбар’єрності пріоритетні завдання, які необхідно реалізувати насамперед. Буде сформовано конкретні шляхи подолання всіх бар’єрів, які існують в Україні", – зазначив глава уряду.

Перша леді і прем'єр-міністр. Фото: president.gov.ua

Всі пропозиції міністерств, які планують втілити в якості пріоритетних, повинні відбутися в Україні в найближчі два роки, зокрема:

Міністерство охорони здоров'я планує до 2023 року впровадити Міжнародну класифікацію функціонування. Ця реформа дасть змогу перейти від визначення обмежень людини до визначення її потенціалу та краще планувати послуги, лікувальні й реабілітаційні заходи для кожного, залежно від стану та захворювань.

Міністерство інфраструктури на основі проведеного аудиту аеропорту "Бориспіль" розробить рекомендовані стандарти комфорту та безпеки для маломобільних груп населення, а також рекомендації щодо їхнього впровадження в усіх аеропортах України, а згодом – і на залізничних та автомобільних вокзалах

Міністерство соціальної політики планує створити єдину інтернет-платформу для дистанційного отримання та доступу до всіх державних соціальних послуг для всіх груп населення. Наприклад, державні веб-сторінки мають бути адаптовані для осіб з порушеннями зору та слуху. Такі сторінки вже працюють на сайтах МОЗ, МЗС, поліції Києва.

Шмигаль і Зеленська хочуть полегшити життя українцям. Фото: president.gov.ua

Як ми писали раніше, регіони України приєднуються до ініціативи Олени Зеленської у питанні безбар'єрності. Був підписаний меморандум про розвиток безбар'єрної архітектури у трьох областях.