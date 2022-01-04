Снігу не чекати? В Україні різко зміниться погода (мапа)

Погода в Україні на 5 січня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 5 грудня, в Україні прогнозують досить високу температуру повітря, але також будуть дощі та штормовий вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Деталі

Денна температура повітря країни буде від +5 до +12 градусів. Тільки у східних областях та на Сумщині буде прохолодніше. Там обіцяють від +1 до +5 градусів.

Вітер буде західним, південно-західним, 7-12 м/с із поривами до 15-20 м/с.

Де будуть опади

Дощі пройдуть вночі та вранці у західних, північних та центральних областях. Вдень дощі зрушать на схід. Нова порція дощів буде вдень у західних областях.

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У центральній, північній частинах та на півдні України протягом дня опадів не буде.

Погода в Україні на 5 січня. Фото: Наталії Діденко

Коли в Україну повернуться морози

В Україні у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум – мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень.

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Холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також у Полтавській та Дніпропетровській, що належать географічно до Центральної України.

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