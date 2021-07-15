Зниження податків і нові можливості для айтішників – Рада прийняла закон про "Дія City"

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила проєкт закону №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України в четвер, 15 липня, за відповідне рішення проголосували 262 народні депутати.

Відповідно до закону, правовий режим "Дія City" встановлюється на необмежений строк, але не менш ніж на 25 років від дня внесення до реєстру "Дія City" запису про першого резидента.

"Зазначений документ закладає основу для впровадження в Україні спеціального правового режиму "Дія City", завдяки якому IТ-компанії зможуть будувати прозору корпоративну структуру і мати кращий доступ до інвестицій ", – ідеться в повідомленні.

Документом також вводиться норма про неприйнятність прямого або непрямого примусу юридичних осіб до отримання статусу резидента "Дія City".

Крім того, загальні принципи функціонування "Дія City" – такі як свобода діяльності, невтручання, презумпція правомірності діяльності – поширюються не лише на резидентів, а й на всі IТ-компанії.

Реклама

Закон також передбачає введення нової форми співпраці між компаніями і фахівцями – "гіг-контракти" – і додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність.

Крім того, в Комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації підкреслили, що в новому законі йдеться також про зниження податків.

Податкова система "Дія City" виглядає так:

податок на дохід фізосіб знижується з 18% до 5%;

ЄСВ буде розраховуватися від мінімальної заробітної плати;

компанії-резиденти "Дія City" зможуть вибирати вид корпоративного податку – на прибуток (18%) або на виведений капітал (9%);

резидентом "Дія City" не може бути компанія з організації та проведення азартних ігор;

військовий збір – 1,5%;

спрощені вимоги до стартапів;

незмінність умов роботи "Дія City" – 25 років.

"Все це дозволить Україні створювати продукти світового рівня в Україні. "Дія City" створена, щоб наші таланти не шукали кращої долі на Кіпрі або в Делавері, а щоб вони залишалися тут. Щоб реєстрували компанії тут, щоб права інтелектуальної власності реєструвалися тут і податки платилися теж тут", – зазначив співавтор законопроєкту і заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернів.

Раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що таке "Дія City" і чим цей проєкт корисний Україні.

Ми також повідомляли, що в червні до додатку "Дія" приєдналися ще 18 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також у програмі додали новий функціонал – "Дія.QR".