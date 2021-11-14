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Знову за парти. В яких містах діти повернуться до шкіл з 15 листопада – список

Інна Собора
14 листопада, 14:34
Рішення про те, щоб повернути дітей на очне навчання, приймає кожна школа окремо

Багато шкіл продовжать навчатися дистанційно, але деякі міста повертають очне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох містах України 15 листопада діти повернуться на очне навчання. Однак деякі міста все ж залишаться на "дистанційці" через ризик поширення коронавірусу або через те, що не всі співробітники шкіл вакциновані.

Сайт "Сьогодні" розповідає, яка ситуація у регіонах.

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Деякі міста повертають дітей до шкіл частково – на навчання виходять лише учні молодших класів або ж деяких шкіл.

Де учні повернуться на очне навчання

  • Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
  • Чернівці – усі учні у всіх школах.
  • Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
  • Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
  • Рівне – усі учні в усіх школах.
  • Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".
  • Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада)
  • Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").
  • Харків – усі школи.

Хто залишиться на "дистанційці"

  • Київ – усі учні Києва (мінімум до 21 листопада).
  • Львів – учні 5-11 класів.
  • Суми – учні 5-11 класів.
  • Черкаси – учні 5-11 класів.
  • Миколаїв – усі учні.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових хворих на COVID-19 (захворіло дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Минулої доби госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.

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