Знову за парти. В яких містах діти повернуться до шкіл з 15 листопада – список

Багато шкіл продовжать навчатися дистанційно, але деякі міста повертають очне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні
У багатьох містах України 15 листопада діти повернуться на очне навчання. Однак деякі міста все ж залишаться на "дистанційці" через ризик поширення коронавірусу або через те, що не всі співробітники шкіл вакциновані.
Сайт "Сьогодні" розповідає, яка ситуація у регіонах.
Деякі міста повертають дітей до шкіл частково – на навчання виходять лише учні молодших класів або ж деяких шкіл.
Де учні повернуться на очне навчання
- Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
- Чернівці – усі учні у всіх школах.
- Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи № 8, гімназії № 9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
- Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа № 1 та навчально-реабілітаційний центр № 2.
- Рівне – усі учні в усіх школах.
- Житомир – усі учні в 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на "дистанційці".
- Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада)
- Дніпро – усі учні в 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на "дистанційці").
- Харків – усі школи.
Хто залишиться на "дистанційці"
- Київ – усі учні Києва (мінімум до 21 листопада).
- Львів – учні 5-11 класів.
- Суми – учні 5-11 класів.
- Черкаси – учні 5-11 класів.
- Миколаїв – усі учні.
Ситуація з коронавірусом в Україні
За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових хворих на COVID-19 (захворіло дітей – 1069, медпрацівників – 135).
Минулої доби госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.
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