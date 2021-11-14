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Снова за парты. В каких городах дети вернутся в школы с 15 ноября – список

Инна Собора
14 ноября, 14:34
Решение о том, чтобы вернуть детей на очное обучение, принимает каждая школа отдельно

Многие школы продолжат учится дистанционно, но некоторые города возвращают очное обучение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во многих городах Украины 15 ноября дети вернутся на очное обучение. Однако некоторые города все же останутся на дистанционке из-за риска распространения коронавируса либо же из-за того, что не все сотрудники школ вакцинированы.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какая ситуация в регионах.

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Некоторые города возвращают детей в школы частично – на обучение выходят только ученики младших классов или же некоторых школ.

Где ученики вернутся на очное обучение

  • Львов – ученики 1-4 классов во всех школах.
  • Черновцы – все ученики во всех школах.
  • Черкассы - ученики 1-4 классов, ученики школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
  • Чернигов – большинство школ, а также специальная школа № 1 и учебно-реабилитационный центр № 2.
  • Ровно – все ученики во всех школах.
  • Житомир – все ученики в 25 школах города. Только несколько школ останутся на дистанционке.
  • Сумы – ученики 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября).
  • Днепр – все ученики в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на дистанционке).
  • Харьков – все школы.

Кто останется на дистанционке

  • Киев – все ученики (минимум до 21 ноября).
  • Львов – ученики 5-11 классов.
  • Сумы – ученики 5-11 классов.
  • Черкассы – ученики 5-11 классов.
  • Николаев – все ученики.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых больных COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).

За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

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