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Збираємося на пляж – сьогодні буде спекотно: гарячий прогноз на неділю

8 серпня, 06:05

Сергій Мартинець

Похолодання в Україні було недовго – тепер знову буде припікати, особливо на півдні і в східних областях

Кожен рятується від спеки як може. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Сьогодні в Україні ніяких дощів і холоду – нас чекає 30-градусна спека, а в деяких областях стовпчики термометрів підскочать до +33. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях (після нещодавніх +22) температура повітря підніметься до 28-30 градусів.

У центральних і північних областях 27-29. Лише у Чернігівській області буде найсвіжіше, 26-28.

А ось на півдні і сході буде найспекотніше, 31-33 градуси.

У Києві 27-29 і мінлива хмарність.

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Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних, Сумській областях та в Криму.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Як сообщлі новини "Сьогодні",Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодишки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими в серпні

А на трасі Одеса-Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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Джерело: Сьогодні

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