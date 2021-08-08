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Собираемся на пляж – сегодня будет жарко: горячий прогноз на воскресенье

8 августа, 06:05

Сергей Мартынец

Похолодание в Украине было недолго – теперь снова будет припекать, особенно на юге и в восточных областях

Каждый спасается от жары как может. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Сегодня в Украине никаких дождей и холода – нас ждет 30-градусная жара, а в некоторых областях столбики термометров подпрыгнут до +33. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях (после недавних +22) температура воздуха поднимется до 28-30 градусов.

В центральных и северных областях 27-29. Лишь в Черниговской области будет свежее всего, 26-28.

А вот на юге и востоке будет жарче всего, 31-33 градуса.

В Киеве 27-29 и переменная облачность.

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Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных, Сумской областях и в Крыму.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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Источник: Сегодня

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