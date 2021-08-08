Собираемся на пляж – сегодня будет жарко: горячий прогноз на воскресенье

Каждый спасается от жары как может. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Сегодня в Украине никаких дождей и холода – нас ждет 30-градусная жара, а в некоторых областях столбики термометров подпрыгнут до +33. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях (после недавних +22) температура воздуха поднимется до 28-30 градусов.
В центральных и северных областях 27-29. Лишь в Черниговской области будет свежее всего, 26-28.
А вот на юге и востоке будет жарче всего, 31-33 градуса.
В Киеве 27-29 и переменная облачность.
Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных, Сумской областях и в Крыму.
В будущем от погоды будут новые сюрпризы
- В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти";
- в Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары;
- тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.
А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.
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