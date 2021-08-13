Сонячно, вітряно і трохи гроз: прогноз погоди на 13 серпня (карта)

Погода продовжує балувати українців. У п'ятницю практично скрізь буде тепло, але не спекотно, і сонячно. Загальну райдужну картину зіпсує тільки невеликий вітер і грози на сході.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 13 серпня знову чудова погода: температура 25-27 градусів, сонячно і сухо. Вітер – 7-12 м/с.

Погода у регіонах

Грозовий фронт пішов уже навіть з півдня, трохи затримався у Криму, але на більшій частині східного регіону як і раніше прогнозують дощі. Також по всій Україні сьогодні обіцяють вітер 7-12 м/с.

На півночі обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо.

обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо. На заході теж сонячно і при цьому як і раніше не надто спекотно – у цьому регіоні прогнозують у середньому 23-25 градусів, на Закарпатті – 25-27.

теж сонячно і при цьому як і раніше не надто спекотно – у цьому регіоні прогнозують у середньому 23-25 градусів, на Закарпатті – 25-27. У центрі сьогодні сонячно і без опадів. Температура в Кропивницькому, Черкасах і Полтаві – 25-27 градусів, а в Дніпропетровській області трохи тепліше – до +28.

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На сході сьогодні грози не обіцяють тільки в Харківській області, температура там буде 25-27 градусів. У Запоріжжі, Луганській і Донецькій областях знову прогнозують дощ. Температура в Донецькій області – 24-26 градусів, у Запоріжжі і Луганську – до +27.

сьогодні грози не обіцяють тільки в Харківській області, температура там буде 25-27 градусів. У Запоріжжі, Луганській і Донецькій областях знову прогнозують дощ. Температура в Донецькій області – 24-26 градусів, у Запоріжжі і Луганську – до +27. На півдні 13 серпня обіцяють грози тільки в окупованому Криму. У Миколаєві, Одесі та Херсоні буде сонячно і тепло – 27-29 градусів.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватимться погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг і на дорогах утворилися затори.

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