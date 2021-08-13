Солнечно, ветрено и немного гроз: прогноз погоды на 13 августа (карта)

Погода продолжает баловать украинцев. В пятницу практически везде будет тепло, но нежарко, и солнечно. Общую радужную картину подпортит только небольшой ветер и грозы на востоке.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 13 августа снова отличная погода: температура 25-27 градусов, солнечно и сухо. Ветер – 7-12 м/с.

Погода в регионах

Грозовой фронт ушел уже даже с юга, немного подзадержавшись в Крыму, но на большей части восточного региона по-прежнему прогнозируют дожди. Также по всей Украине сегодня обещают ветер 7-12 м/с.

На севере обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо.

обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо. На западе тоже солнечно и при этом по-прежнему не очень жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 23-25 градусов, на Закарпатье – 25-27.

тоже солнечно и при этом по-прежнему не очень жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 23-25 градусов, на Закарпатье – 25-27. В центре сегодня солнечно и без осадков. Температура в Кропивницком, Черкассах и Полтаве – 25-27 градусов, а в Днепропетровской области чуть теплее – до +28.

Реклама

На востоке сегодня грозу не обещают только в Харьковской области, температура там будет 25-27 градусов. В Запорожье, Луганской и Донецкой областях снова прогнозируют дождь. Температура в Донецкой области – 24-26 градусов, в Запорожье и Луганске – до +27.

сегодня грозу не обещают только в Харьковской области, температура там будет 25-27 градусов. В Запорожье, Луганской и Донецкой областях снова прогнозируют дождь. Температура в Донецкой области – 24-26 градусов, в Запорожье и Луганске – до +27. На юге 13 августа обещают грозы только в оккупированном Крыму. В Николаеве, Одессе и Херсоне будет солнечно и тепло – 27-29 градусов.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег и на дорогах образовались пробки.

Смотрите также в сюжете "Сегодня" о потопе в курортной Кирилловке: