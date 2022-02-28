Спротив зростає: жителі Бердянська зажадали від окупантів забратися

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Бердянську Запорізької області 28 лютого під стінами виконкому зібрався натовп місцевих жителів, які вимагають від армії РФ залишити місто.

Як повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації, станом на 13:00 війська РФ перебувають на території міста та в будівлях виконкому і Нацполіції.

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Вони пересуваються містом на військовій техніці, а на околицях міста перебуває озброєння.

Просто зараз біля будівлі виконкому проходить мирний мітинг. Люди вийшли з основними вимогами – звільнити адміністративні будівлі та залишити місто Бердянськ.

Вони стоять просто неба з українською символікою, скандують "Україна" та інші гасла, співають гімн.

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Мер Бердянська відмовився співпрацювати з окупантами

До міста напередодні увійшли російські війська та зайняли адмінбудівлі.

Мер Олександр Свідло на їхні умови не пішов і змінив "ставку", звідки продовжив виконувати свої обов'язки.