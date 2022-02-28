Спротив зростає: жителі Бердянська зажадали від окупантів забратися

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У Бердянську Запорізької області 28 лютого під стінами виконкому зібрався натовп місцевих жителів, які вимагають від армії РФ залишити місто.
Як повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації, станом на 13:00 війська РФ перебувають на території міста та в будівлях виконкому і Нацполіції.
Вони пересуваються містом на військовій техніці, а на околицях міста перебуває озброєння.
Просто зараз біля будівлі виконкому проходить мирний мітинг. Люди вийшли з основними вимогами – звільнити адміністративні будівлі та залишити місто Бердянськ.
Вони стоять просто неба з українською символікою, скандують "Україна" та інші гасла, співають гімн.
Мер Бердянська відмовився співпрацювати з окупантами
До міста напередодні увійшли російські війська та зайняли адмінбудівлі.
Мер Олександр Свідло на їхні умови не пішов і змінив "ставку", звідки продовжив виконувати свої обов'язки.
"Нам було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу залишили будівлю виконкому, але продовжуємо координувати роботу оперативного штабу віддалено", – повідомив Свідло.