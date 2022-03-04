Співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу виїхали в Україну для розслідування військових злочинів РФ

Починається розслідування злочинів Російської Федерації/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україну виїхали співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу для початку розслідування злочинів РФ проти України.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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"Співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали в Україну, щоб розпочати розслідування військових злочинів Росії проти України. Дебілітаризація почалася!", — написав Гончаренко.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.

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