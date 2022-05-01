Загинув, захищаючи Київ від техногенної катастрофи: історія Героя України Андрія Нікончука

Андрій Нікончук загинув, боронячи Київ. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час оборони Києва внаслідок вибуху ворожої ракети на позиції українських зенітників загинув солдат Андрій Нікончук. Він урятував столицю від техногенної катастрофи. Нашого захисника посмертно нагородили званням Героя України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як загинув український захисник?

Підрозділ Андрія Нікончука виконував дуже відповідальне завдання – прикриття Київської гідроелектростанції. Український воїн хоробро та впевнено проробив бойову роботу з виявлення ворожих повітряних цілей.

Загинув 24 лютого у складі зенітно-ракетного підрозділу, який захищав Київську ГЕС, коли одна з крилатих ракет Збройних сил Російської Федерації, випущена з території Республіки Білорусь, вибухнула на позиції зенітників.

Став Героєм України

2 березня 2022 року за особисту мужність Андрій Нікончук удостоєний звання Героя України (посмертно).

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Загиблий Андрій Нікончук

Що відомо про Андрія Нікончука?

Андрій Нікончук народився у 1993 році у місті Володимир, нині Володимирській громаді Володимирського району Волинської області.

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Похований 7 березня 2022 року на Федорівському цвинтарі у місті Володимир.

Залишилися бабуся та брат.

Герої України