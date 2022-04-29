Захищав Донецький аеропорт і тримає оборону півдня: все про Героя України Наєва

З 17 років Сергій Наєв займається військовою справою

Звання Героя України Сергій Наєв отримав 27 квітня / Колаж "Сьогодні"

Цього тижня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України генерал-лейтенантові Сергію Наєву, командувачу Об'єднаних сил Збройних Сил України.

У повідомленні пресслужби Офісу президента України повідомляється, що командувача було нагороджено високою нагородою за те, що під його керівництвом було сплановано та організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку.

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"Він організував і постійно здійснює професійне командування діями підлеглого особового складу та частинами, переданими в оперативне підпорядкування, за найважливішими напрямками", – йдеться у повідомленні.

Сайт "Сьогодні" вивчив біографію воєначальника.

Ранні роки

Народився майбутній Герой України 30 квітня 1970 року у Могилів-Подільську, Вінницькій області.

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У 17 років Сергій вирішив пов'язати свою долю з військовою справою і вступив до Московського вищого загальновійськового командного училища. Після чотирьох років навчання йому було надано військове звання лейтенанта.

Дві золоті медалі

У 1999-2001 роках проходив підготовку офіцерів оперативно-тактичного рівня в Національній академії оборони України. Сергій Наєв закінчив навчання із золотою медаллю.

У 2006 – 2007 роках був слухачем факультету підготовки спеціалістів оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України. Наєв виявився найкращим випускником, за що був нагороджений другою золотою медаллю та особливим перехідним знаком – Мечем Її величності Королеви Великобританії, яку отримав із рук Посла Великобританії в Україні.

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Військова кар'єра

Першим місцем служби стали з'єднання Західної групи військ у Німеччині. Тут Наєв з 1991 по 1993 роки командував мотострілецьким взводом.

З травня 1993 року вступив на службу до Збройних Сил України.

У 1993 – 1999 роках проходив службу на командних посадах:

командира механізованого взводу,

розвідувальної роти,

начальника штабу,

командира механізованого батальйону,

начальника штабу мотострілецького (механізованого) полку Прикарпатського військового округу (пізніше – Західного оперативного).

Після навчання у Національній академії оборони України три роки був командиром механізованого полку Західного оперативного командування. Потім – командиром окремої механізованої бригади Південного оперативного командування.

У 2007-2012 роках обіймав посади від заступника командира до першого замкомандира 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Наприкінці 2013 року був призначений на посаду начальника управління особового складу – заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Потім два роки був начальником штабу – першим заступником командувача військ Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Під час захоплення російськими військами Донбасу у 2014-2015 роках Наєв брав участь у боях за Донецький аеропорт.

У 2015 – 2017 роках – командувач військ Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

У 2017-2018 роках – начальник штабу – перший заступник командувача Сухопутними військами ЗСУ.

З 16 березня 2018 року – командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Особисте життя

Одружений. Дружина Наталія працює старшою медичною сестрою променевого відділення військової частини у Дніпрі.

Виховує двох синів та доньку.

Висловлювання

Заступаючи у 2018 році на посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ Наєв тоді сказав, що чітко знає, як спланувати операцію для її найбільшої ефективності.

"Усвідомлюючи цю відповідальність, як військова людина, чітко розумію і знаю, що і як робити. Перші кроки на новій посаді будуть присвячені належному плануванню операції Об'єднаних сил. Після прибуття до місця проведення операції мені необхідно буде детально вивчити обстановку, оцінити її за всіма напрямками – військовим, правоохоронним, за напрямом діяльності військово-цивільних адміністрацій" , – зазначив Наєв.

"На нашому боці – правда. Вірю, що завдяки нашій єдності, силі духу та взаємній підтримці ми гідно пройдемо усі нинішні випробування. У єднанні наша сила", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв військовослужбовцям України за тиждень до вторгнення Росії.

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