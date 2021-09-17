США ввели санкції проти "Аль-Каїди", а на Кубі почнуть робити щеплення дітей від COVID-19 – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

На Кубі почнуть робити щеплення проти коронавірусу дітям

Вакцинація проти COVID-19 для дітей від двох до десяти років стартувала на Кубі. Влада вважає, що такі заходи дозволять приборкати поширення варіанта коронавірусу "Дельта" в країні.

США ввели санкції проти п'яти членів "Аль-Каїди"

Щодо 5 осіб – прихильників "Аль-Каїди" з Туреччини – Сполучені Штати ввели санкції. За словами директора Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції "підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням "Аль-Каїди".

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В "Слузі народу" назвали можливого кандидата на довибори до Ради

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом в народні депутати на 184-му виборчому окрузі. Ним може стати голова Херсонської обласної держадміністрації Сергій Козир.

У смертельній ДТП в Польщі загинули двоє українців

У результаті ДТП в населеному пункті Немглови Лодзинського воєводства в центрі Польщі загинули двоє громадян України. На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків.