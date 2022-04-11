Стало відомо, яка ситуація із чергами на пунктах пропуску в Україні

На виїзді з України черга у бік Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні
Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 11 квітня.
Про це повідомляє ДПСУ у Telegram.
За повідомленням прикордонників, відсутні черги на пунктах перепусток на виїздах у:
- Словацьку Республіку
- Угорщину
- Румунію
- Республіку Молдова.
Є черги на виїздах до Польщі, зокрема:
- "Рава-Руська" – 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краковець" – 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегіні" – 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.
"На інших пунктах пропуску – черги відсутні", – йдеться у повідомленні прикордонників.
Стояли ніч на холоді
Співробітниця "Сегодня" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон та повернулася до Львова.
За її словами, вона їхала із захворілою дитиною до кордону, проте на пункті пропуску зібралася величезна черга. На вокзалі в поїзди до Польщі було неможливо втиснутись, але стояло багато автобусів від волонтерів. Сандру з дитиною швидко посадили в автобус, їхали дуже зручно та швидко. Пасажирам сказали, що перехід буде швидким, там улаштували зелений коридор. При цьому водіям по рації говорили не їхати до Краковця, а вирушати до Шегині, але вони все одно поїхали до Краковця.