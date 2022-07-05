Страшна злива затопила Львів, вулиці перетворилися на річки (відео)

Вулиці Львова виявилися затоплені через грозу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові 5 липня сильна злива з грозою затопила вулиці.

Через дощ ускладнено рух автомобілів, затоплені деякі будівлі. Негода збіглася з повітряною тривогою в Україні.

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Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно в липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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