Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на 30 квітня

Найтепліше буде на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 30 квітня, погода в Україні буде сухою та сонячною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Температура вночі у північних, західних, більшості центральних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на решті території 7-12° тепла, вдень в Україні 11-16°, на Закарпатті та на півдні до 19°. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +15 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму, найхолодніше – на Сумщині.

на заході – +12...+18;

на сході – +15 ... +17;

на півночі – +11...+14;

на півдні – +16 ... +19.

У Києві 30 квітня світитиме сонце, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

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Якою буде погода в Україні у травні?

У травні середня місячна температура повітря прогнозується на 1-1,5 градуси вище за норму.

Згідно з прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах – 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах – 102-128 мм), що у межах місячної норми.

За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах – 7-12 градусів тепла.

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Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході – до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів – 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму – до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму – 26-29 градусів.

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