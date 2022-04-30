Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Теплее всего будет на Закарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму. Коллаж "Сегодня"
В субботу, 30 апреля, погода в Украине будет сухой и солнечной.
Об єтом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
Температура ночью в северных, западных, большинстве центральных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, на остальной территории 7-12° тепла, днем в Украине 11-16°, в Закарпатье и на юге до 19°. Столбики термометров будут показывать в среднем +15 градусов.
Теплее всего будет на Закарпатье, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму, холоднее всего – в Сумской области.
- на западе – +12...+18;
- на востоке – +15...+17;
- на севере – +11...+14;
- на юге – +16…+19.
В Киеве 30 апреля будет светить солнце, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов.
Какая будет погода в Украине в мае?
В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.
Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.
Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градусов тепла.
Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.