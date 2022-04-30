Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Теплее всего будет на Закарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 30 апреля, погода в Украине будет сухой и солнечной.

Об єтом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Температура ночью в северных, западных, большинстве центральных областей 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, на остальной территории 7-12° тепла, днем в Украине 11-16°, в Закарпатье и на юге до 19°. Столбики термометров будут показывать в среднем +15 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму, холоднее всего – в Сумской области.

на западе – +12...+18;

на востоке – +15...+17;

на севере – +11...+14;

на юге – +16…+19.

В Киеве 30 апреля будет светить солнце, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов.

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Какая будет погода в Украине в мае?

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.

Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.

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Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.

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