Своїми руками. Як згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат від різних вакцин

Щеплені різними вакцинами можуть отримати COVID-сертифікат. Колаж: "Сьогодні"

Відсьогодні в додатку "Дія" та на порталі можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

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Першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Другою дозою – Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Види COVID сертифікатів:

"Жовтий" внутрішній, що генерується після щеплення першою дозою. Він діє 120 днів і доступний в додатку "Дія" на iOS. Згодом буде доступно і на Android.

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"Зелений" внутрішній, генерується після повного курсу вакцинації. Він діє 365 днів.

Міжнародний COVID-сертифікат, також генерується після повного курсу вакцинації на 365 днів. Але у кожної країни є свої терміни дії сертифікатів, тому радимо заздалегідь перевіряти цю інформацію перед подорожжю на сайті МЗС.

Міжнародний сертифікат можна згенерувати та роздрукувати на порталі "Дія". Документ сформується в форматі PDF. Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні або іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрану.

Як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат на порталі "Дія"

Міжнародні COVID-сертифікати в "Дія" офіційно визнані в ЄС.

Як згенерувати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія"

Сертифікат можна згенерувати в кілька кліків. Для цього потрібно:

оновити додаток в AppStore або Google Play до останньої версії; в додатку "Дія" потрібно натиснути "Послуги" і вибрати пункт "COVID-сертифікати"; натиснути "Отримати сертифікат".

Далі "Дія" підписом — підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) до "Дія" – і все.

Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з'явиться поруч з вашими іншими цифровими документами в додатки.

Поліція почне перевіряти COVID-сертифікати

Раніше ми повідомляли, що Національна поліція і Мінціфри розробили спеціальне програмне забезпечення для поліції, щоб вони могли швидко перевіряти COVID-сертифікати в "Дія" або сканувати паперові документи. Перевірка здійснюватиметься за допомогою поліцейського планшета.

"Кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їхню чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі", – сказав Ігор Клименко.

Тому фахівці Нацполіції спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили програмне забезпечення для поліцейських планшетів. Це дозволить правоохоронцям швидко і безперебійно перевірити сертифікат в "Дія" або сканувати для перевірки паперовий його варіант.

Клименко також додав, що перевірка COVID-сертифікату буде схожа на те, як зараз перевіряють водійські посвідчення.