Такого не було давно: в Україні за добу жодна людина не загинула в ДТП

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що кількість летальних ДТП зменшилась/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні вперше за багато років за добу не було зафіксовано жодного летального випадку в ДТП. За два дні кількість аварій скоротилася на 46%.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на спецмарафоні до Дня єднання, який транслюється на телеканалі "Україна 24".

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Деталі

"За понеділок і вівторок кількість ДТП в країні скоротилася на 46%. Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП", – сказав Клименко.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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