Такого не было давно: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что количество летальных ДТП уменьшилось/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине впервые за многие годы в сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в ДТП. За два дня число аварий сократилось на 46%.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на спецмарафоне ко Дню единения, который транслируется на телеканале "Украина 24".

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"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", — сказал Клименко.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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