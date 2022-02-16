Такого не было давно: в Украине за сутки ни один человек не погиб в ДТП

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что количество летальных ДТП уменьшилось/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине впервые за многие годы в сутки не было зафиксировано ни одного летального случая в ДТП. За два дня число аварий сократилось на 46%.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на спецмарафоне ко Дню единения, который транслируется на телеканале "Украина 24".
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"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", — сказал Клименко.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.