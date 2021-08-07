Таліби захопили місто в Афганістані, а деяких членів "Нацкорпусe" відправили під арешт – головні новини за ніч

Таліби захопили Німроз на південному заході Афганістану, а в США вакцинували половину населення – найважливіші новини цієї ночі

Підтримка "Нацкорпуса" і колишні моджахеди. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Афганістані таліби захопили центр провінції

Бойовикам руху "Талібан" вперше за кілька років вдалося взяти під контроль центр провінції, захопивши Німроз на південному заході Афганістану. Під час нападу був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Перед штурмом столиці провінції бойовики дозволили місцевим чиновникам разом з сім'ями перейти через розташований поруч кордон з Іраном. Таліби захопили будівлю адміністрації провінції, штаб-квартиру поліції та інші органи державного управління.

Зарандж – перша столиця провінції з 2016 року, яку захопили таліби. Раніше їм вдалося захопити місто Кундуз на півночі Афганістану.

Члена "Нацкорпуса" Величко відправили під арешт

Члена "Нацкорпуса" Сергія Величка (він же "Чіллі-Віллі"), відправили під арешт на два місяці – його називають лідером групи вимагачі .

Незважаючи на те, що багато хто роз'їхався, побратими залишилися під судом. На рішення по Величко відреагували спокійно. Суд продовжує обирати запобіжного заходу ще двом затриманим.

Ще одного затриманого з "Нацкорпуса" взяли під арешт. Івана Никифорова заарештували на 60 діб. Потім під арешт на 60 діб без права застави взяли Сергія Козлюка. Був і третій арешт члена Нацкорпуса – Кирило Крикунов також проведе в СІЗО 60 діб.

Реклама

Звинувачення США щодо ядерної зброї

Сполучені Штати вважають, що Китай нарощує ядерний арсенал швидкими темпами, що є відхиленням від стратегії.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Китаю потрібно повністю денуклеарізовать Корейський півострів. Він висловив серйозну стурбованість триваючими порушеннями прав людини в Тибеті, Гонконгу і Сіньцзяні.

У США проти COVID-19 вакцинували половину населення

Поки в Україні з початку вакцинації медики зробили більше 6 мільйонів щеплень, в США половина населення повністю вакцинована проти коронавірусу.

Таким чином понад 165 млн осіб отримали дві дози таких вакцин: Moderna або Pfizer. Або ж одноразову вакцину Johnson & Johnson.

Раніше ми писали про те, в США звинувачують Китай у витоку коронавірусу - головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол представив сьогодні доповідь, в якій говориться, що вірус проник з лабораторії.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: