Ще одного члена "Нацкорпуса" відправили під арешт – його називають лідером групи вимагачів

Сергій Величко також брав участь у війні з Росією на Донбасі і був у розвідці

Сергій Величко та Артем Мошенський не раз потрапляли в поле зору правоохоронців / Фото: Facebook

Члена "Нацкорпуса" Сергія Величка (він же "Чіллі-Віллі"), відправили під арешт на два місяці – його називають лідером групи вимагачів.

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Як передає кореспондент "Сьогодні", незважаючи на те, що багато хто роз'їхався, побратими залишилися під судом.

На рішення по Величко відреагували спокійно. Суд продовжує обирати запобіжні заходи ще двом затриманим.

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Нагадаємо, в Харківській області СБУ викрила потужне злочинне угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 осіб, вилучено зброю та боєприпаси. Як виявилося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпусу".

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За даними Служби безпеки, вони займалися рекетом бізнесменів, зокрема в сфері ритуальних послуг. Обсяг їх "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця. Однак в прес-службі "Нацкорпуса" все заперечують.

Також увечері 6 серпня стало відомо, що першого затриманого з Нацкорпуса взяли під арешт. Івана Никифорова заарештували на 60 діб. Потім під арешт на 60 діб без права застави взяли Сергія Козлюка.

Третій арешт члена Нацкорпуса – Кирило Крикунов також проведе в СІЗО 60 діб.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Нацкорпусом