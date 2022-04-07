Тетяна Чорновол зі "Стугни" знищила два ворожі танки, "Ураган" та БТР

Тетяна Чорновол знищила техніку РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол знищила два російські танки, "Ураган" та БТР. Все це вона зробила за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

Про це повідомила помічниця народного депутата від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Хлопці спочатку поставилися до мене скептично – сміється Тетяна Чорновол. А потім зрозуміли, що вона одна серед них уміє керувати "Стугною". І тепер Таня заступниця командира взводу, який б'є по рашистах зі "Стугни", – написала Геращенко.

На особистому рахунку Чорновол – два ворожі танки, "Ураган" та БТР.

"І незакрита проти неї справа ДБР щодо підпалу офісу ПР… Щоправда, про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію та квіти. Таня – безбашенна (у хорошому та позитивному сенсі) та абсолютно крута", – зазначила Геращенко.

"Вдалося влучити в кабіну": Тетяна Чорновол підбила російський "Ураган"

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що знищила одну одиницю реактивної системи залпового вогню "Ураган" під Черніговом. Вона зазначила, що має звання молодшого лейтенанта і служить на посаді оператора ПТРК "Стугна".

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