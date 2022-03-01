"Вдалося влучити в кабіну": Тетяна Чорновол підбила російський "Ураган"

Екснардеп вистрілила з українського вбивці танків – ПТРК "Стугна"

Чорновол перетворила на мотлох техніку окупантів. Колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що знищила одну одиницю реактивної системи залпового вогню "Ураган" під Черніговом. Відео з'явилося в Мережі.

Вона зазначила, що має звання молодшого лейтенанта і служить на посаді оператора ПТРК "Стугна".

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"З протитанкового ракетного комплексу "Стугна" було збито "Ураган". "Ураган" – це машина залпового вогню. Цей "Ураган" був збитий під Черніговом. Колона "Ураганів" була виявлена мною з даху, до неї було більше трьох кілометрів", – сказала Чорновол.

Вона спочатку зіткнулася з проблемою – ворожа техніка їхала дорогою серед лісу, а ракета від ПТРК летить низько і може здетонувати навіть від гілок.

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"Урагани" тихенько рухалися за деревами. Знайшла один відкритий майданчик, де я одну машину зловила на мушку: пішла ракета, але дорогою "Ураган" встиг заїхати за березу, і ракета влучила у березу. Після цього "Урагани" злякалися, вони зупинилися за посадкою, але кабіна одного "Урагану" проглядала між гілками – вдалося влучити в кабіну. Стріляє дуже страшно, такий гуркіт стояв", – розповіла екснардеп.

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