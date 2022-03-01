"Удалось попасть в кабину": Татьяна Черновол подбила российский "Ураган"

Экс-нардеп выстрелила из украинского убийцы танков – ПТРК "Стугна"

Чорновол превратила в хлам технику оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что уничтожила одну единицу реактивной системы залпового огня "Ураган" под Черниговом. Видео появилось в Сети.

Она отметила, что имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".

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"Из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" был сбит "Ураган". Ураган" – это машина залпового огня. Этот "Ураган" был сбит под Черниговом. Колонна "Ураганов" была обнаружена мной с крыши, до нее было больше трех километров", – сказала Чорновол.

Она сначала столкнулась с проблемой – вражеская техника ехала по дороге среди леса: ракета от ПТРК летит низко и может сдетонировать даже от веток.

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"Ураганы" тихонько двигались за деревьями. Нашла одну открытую площадку, где я одну машину поймала на мушку: пошла ракета, но по дороге "Ураган" успел заехать за березу, и ракета попала в березу. После этого "Ураганы" испугались, они остановились за посадкой, но кабина одного "Урагана" просматривалась между веток – удалось попасть в кабину. Стреляет очень страшно, такой грохот стоял", – рассказала экс-нардеп.

Противостояние российскому агрессору

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Также вчера был совершен авианалет на Бровары. Удар был нанесен по окраине города, ранения получили несколько человек.

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Украинские военные достойно встретили врага, сбив пять самолетов при помощи своей авиации и сил ПВО.

В Генштабе ВСУ заявили, что потери России за пять дней вторжения составили почти 6 тысяч ликвидированных оккупантов. Особенно много сгорело разной техники – более 1300 единиц.