Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Удалось попасть в кабину": Татьяна Черновол подбила российский "Ураган"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 15:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-нардеп выстрелила из украинского убийцы танков – ПТРК "Стугна"
Чорновол превратила в хлам технику оккупантов. Коллаж "Сегодня"
Чорновол превратила в хлам технику оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что уничтожила одну единицу реактивной системы залпового огня "Ураган" под Черниговом. Видео появилось в Сети.

Она отметила, что имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".

Реклама

"Из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" был сбит "Ураган". Ураган" – это машина залпового огня. Этот "Ураган" был сбит под Черниговом. Колонна "Ураганов" была обнаружена мной с крыши, до нее было больше трех километров", – сказала Чорновол.

Она сначала столкнулась с проблемой – вражеская техника ехала по дороге среди леса: ракета от ПТРК летит низко и может сдетонировать даже от веток.

Реклама

"Ураганы" тихонько двигались за деревьями. Нашла одну открытую площадку, где я одну машину поймала на мушку: пошла ракета, но по дороге "Ураган" успел заехать за березу, и ракета попала в березу. После этого "Ураганы" испугались, они остановились за посадкой, но кабина одного "Урагана" просматривалась между веток – удалось попасть в кабину. Стреляет очень страшно, такой грохот стоял", – рассказала экс-нардеп.

Противостояние российскому агрессору

28 февраля в Белой Церкви и Василькове россияне ракетами разрушили общежития.

Также вчера был совершен авианалет на Бровары. Удар был нанесен по окраине города, ранения получили несколько человек.

Реклама

Украинские военные достойно встретили врага, сбив пять самолетов при помощи своей авиации и сил ПВО.

В Генштабе ВСУ заявили, что потери России за пять дней вторжения составили почти 6 тысяч ликвидированных оккупантов. Особенно много сгорело разной техники – более 1300 единиц.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день шестой. Штурм Херсона, ракеты для Харькова, выступление Зеленского в Европарламенте – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

История подвигов
1 марта. "Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 5 дней он сбил 16 самолетов...
Слава Україні!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять