Температура впаде. Погода в Україні на 17 травня (карта)

В Україні впаде температура/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде похмурою. В деяких областях прогнозують опади. Температура, у порівнянні з минулим днем, впаде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощі з грозами прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 17 до 22 градусів тепла. На сході прогнозують +17...+19 градусів.

У північних регіонах – 17-21 градус тепла. На півдні очікується 19-24 градуси вище нуля.

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У Києві буде мінлива хмарність, 18-20 градусів тепла, а у Сімферополі теж буде сухо — +19...+21 градус.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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