Тепло й без опадів. Погода в Україні на 16 травня (карта)

Сьогодні стовпчики термометрів подекуди сягатимуть 25 градусів тепла

В Україні буде тепло/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 16 травня, буде теплою. По всій території країни опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Якою буде погода?

Сьогодні в Україні дощів не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 18 до 25 градусів тепла. На сході прогнозують +17...+20 градусів.

У північних регіонах – 16-20 градусів тепла. На півдні очікується 19-22 градуси вище нуля.

Реклама

У Києві буде мінлива хмарність, 18-20 градусів тепла, а у Сімферополі теж буде сухо — +20...+22 градуси.

Хто найбільше страждає від зміни погоди?

Наявність хвороб у людини є першим чинником того, що вона відчуває зміни погоди. Адже те, що якийсь орган працює неправильно, призводить до того, що організм не може швидко перелаштуватися під погоду. Тож, найперше страждають від зміни погоди – хворі на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму. Також ті, хто переніс операції та травми черепа.

Реклама

Читайте також