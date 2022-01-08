Тепер без сексизму. Що загрожує за дискримінаційну рекламу

У країні штрафуватимуть за сексизм у рекламі / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні від 8 січня 2022 року вступили в дію зміни до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі.
Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті Верховна Рада.
Яку рекламу заборонили
Дискримінаційна реклама:
- що містить затвердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної або іншої переваги однієї статі над іншою;
- щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення;
- яка принижує гідність людини за ознакою статі;
- демонструє насильство за ознакою статі;
- використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача;
- посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, що не належать до рекламованого продукту або способу його споживання.
Чого ще не має бути в рекламі
Тепер у рекламі заборонено розміщувати затвердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини:
- його соціального та майнового стану;
- расової та національної власності;
- підлоги;
- освіти;
- політичних поглядів;
- відношення до релігії;
- за мовними ознаками;
- роду та характеру занять;
- місця проживання;
- а також дискредитуючі товари інших осіб.
Що загрожує за порушення
Якщо рекламодавець порушить закон, доведеться сплатити державному бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент скоєння порушення.
У законопроєкті до першого читання також передбачалося покарання за повторне порушення закону, однак у документі до другого читання цей пункт прибрали.
Раніше ми писали:
- Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, що забороняє сексизм. Також запроваджується відповідальність за дискримінацію жінок та чоловіків у рекламі.
- Додаткове поле для наживи? Кому вигідна заборона реклами ліків.