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Теперь без сексизма. Что грозит за дискриминационную рекламу

Юлия Гаврилюк
8 января, 18:00
Теперь в рекламе запрещено указывать на преимущества одного пола над другим, иначе – штраф

В стране будут штрафовать за сексизм в рекламе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине от 8 января 2022 года вступили в силу изменения в Закон "О рекламе" по противодействию дискриминации по признаку пола.

Об этом говорится в документе, обнародованным на сайте Верховной Рады.

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Какую рекламу запретили

Дискриминационная реклама:

  • содержащая утверждение и/или изображение относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим;
  • относительно стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующая унизительное и пренебрежительное отношение;
  • унижающая достоинство человека по признаку пола;
  • демонстрирующая насилие по признаку пола;
  • использующая изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя;
  • ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Чего еще не должно быть в рекламе

Теперь в рекламе запрещено размещать утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека:

  • его социального и имущественного положения;
  • расовой и национальной принадлежности;
  • пола;
  • образования;
  • политических взглядов;
  • отношения к религии;
  • по языковым признакам;
  • роду и характеру занятий;
  • месту жительства;
  • а также дискредитирующие товары других лиц.

Что грозит за нарушение

Если рекламодатель нарушит закон, то придется уплатить государственному бюджету штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения.

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В законопроекте к первому чтению также предполагалось наказание за повторное нарушение закона, однако в документе ко 2-му чтению этот пункт убрали.

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