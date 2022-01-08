Теперь без сексизма. Что грозит за дискриминационную рекламу

В стране будут штрафовать за сексизм в рекламе / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине от 8 января 2022 года вступили в силу изменения в Закон "О рекламе" по противодействию дискриминации по признаку пола.
Об этом говорится в документе, обнародованным на сайте Верховной Рады.
Какую рекламу запретили
Дискриминационная реклама:
- содержащая утверждение и/или изображение относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим;
- относительно стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующая унизительное и пренебрежительное отношение;
- унижающая достоинство человека по признаку пола;
- демонстрирующая насилие по признаку пола;
- использующая изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя;
- ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления.
Чего еще не должно быть в рекламе
Теперь в рекламе запрещено размещать утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека:
- его социального и имущественного положения;
- расовой и национальной принадлежности;
- пола;
- образования;
- политических взглядов;
- отношения к религии;
- по языковым признакам;
- роду и характеру занятий;
- месту жительства;
- а также дискредитирующие товары других лиц.
Что грозит за нарушение
Если рекламодатель нарушит закон, то придется уплатить государственному бюджету штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения.
В законопроекте к первому чтению также предполагалось наказание за повторное нарушение закона, однако в документе ко 2-му чтению этот пункт убрали.
Ранее мы писали:
- Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, запрещающий сексизм. Также вводится ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе.
- Дополнительное поле для наживы? Кому выгоден запрет рекламы лекарств.