Тепло ще втримається, але не довго: синоптик порадовала прогнозом погоди на понеділок

На наступних вихідних в Україні стане по-осінньому холодно / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 13 вересня, в Україні ще буде тепло, проте з вівторка у країні вже похолодає.

Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря в більшості областей протягом дня 13-го вересня показуватиме літні градуси, +20+27 градусів.

Проте вже з вівторка на заході та півночі країни стане свіжіше. А на наступних вихідних стане взагалі холодно.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Реклама

Вже 13 вересня на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною. Проте, решта території – схід, південь та більшість центральної частини України ще належатимуть сухій повітряній масі.

У Києві понеділок буде теплим, до +23+26 градусів. Можливий дощ, проте в другій половині дня чи вже надвечір. А ось кінець тижня в Києві буде вже явно холоднішим, температура повітря протягом п‘ятниці-неділі не перевищуватиме +15+18 градусів.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найбільш ймовірного на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у вересні буде вже не літо, але ще й не осінь. Синоптики кажуть, що в перший місяць осені бувало і 8 градусів морозу, і 38 градусів тепла.

Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань дав прогноз погоди на осінь і розповів, коли сильно похолодає.