Тепло еще удержится, но недолго: синоптик порадовала прогнозом погоды на понедельник

На следующих выходных в Украине станет по-осеннему холодно / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 13 сентября, в Украине еще будет тепло, однако со вторника в стране уже похолодает.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в большинстве областей в течение дня 13-го сентября будет показывать летние градуса, +20 +27 градусов.

Однако уже со вторника на западе и севере страны станет свежее. А на следующих выходных станет вообще холодно.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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Уже 13 сентября на территорию Украины прорвется атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины, включая Винницкую область. Однако, остальная территория – восток, юг и большинство центральной части Украины еще принадлежат сухой воздушной массе.

В Киеве понедельник будет теплым, до +23 +26 градусов. Однако во второй половине дня или уже вечером. А вот конец недели в Киеве будет уже явно холоднее, температура воздуха в течение пятницы-воскресенья не будет превышать +15 +18 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

С другой недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре.

Между тем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. По наиболее вероятному Украину ожидают засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня"", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Также известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.