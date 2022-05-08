Прогноз погоди в Україні на 8 травня

Вітер 8 травня південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с, дощі. Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні у неділю, 8 травня, буде теплою всюди.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в регіонах
- Так, за прогнозами синоптиків, 8 травня у західних та північних областях місцями йтиме невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
- Ночі в країні ще залишаються холодними, від +5 до +11 градусів, у східних областях +2+5 градусів і навіть подекуди заморозки.
- Вітер – із південного заходу, невеликий чи помірний.
- 8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода та її вплив на людину
Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.
У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.
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