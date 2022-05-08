Тепло, местами дождь: прогноз погоды в Украине на 8 мая

Ветер 8 мая юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, дожди. Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине в воскресенье, 8 мая, будет теплой повсюду.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
- Так, по прогнозам синоптиков, 8 мая в западных и северных областях местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
- Ночи в стране еще остаются холодными, от +5 до +11 градусов, в восточных областях +2+5 градуса и даже кое-где заморозки.
- Ветер – с юго-запада, небольшой или умеренный.
- 8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода и ее влияние на человека
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.
У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.
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