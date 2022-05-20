Тепло, але з опадами. Прогноз погоди в Україні на 20 травня (карта)

В Україні буде тепло/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 20 травня, буде теплішою, ніж учора. Однак подекуди прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Деталі

Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 27 градусів тепла. На сході прогнозують +17...+19 градусів.

У північних регіонах – 19-25 градусів тепла. На півдні очікується 20-27 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві прогнозують дощ, 19-21 градус тепла, а у Сімферополі буде сухо – +20...+22 градусів.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Реклама

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Читайте також