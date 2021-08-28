Натовп людей нагадував стадо – прикордонники в "Борисполі" відмовлялися пускати українців до країни

Дії прикордонників розлютили пасажирів / Фото: Facebook

Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" не пропускали громадян України в країну через відсутність сертифікатів про вакцинацію. Мандрівників, які прилетіли з Туреччини, змушували або надати документ, або відправитися на самоізоляцію. При цьому імена тих, хто не став встановлювати додаток для проходження самоізоляції "Дій вдома", просто записували в зошит.

Про це розповів один з пасажирів рейсу Сергій Закутайло.

"Аеропорт "Бориспіль". 12 година ночі. Прилетіли. На стійках паспортного контролю величезний натовп, багато хто з дітьми. Зазначу, що коли вилітали до Туреччини робили тести англійською мовою, нібито для того, щоб пустили до Туреччини, однак ці тести перевіряли тільки наші прикордонники, турецькі – тільки закордонні паспорти... По прильоту в Україну знову якісь вимоги. У деяких приїжджають були паспорта вакцинації, їх пропускали, інші почали активувати або встановлювати "Дію". Натовп людей нагадував стадо, яке добровільно йшло на ізоляцію, або готове платити 700 грн за липову довідку-тест" , – написав Закутайло.

За його словами, загрози не пропустити людей в країну суперечать Конституції. Коли сам Закутайло сказав про це прикордоннику, той запропонував альтернативний варіант.

"На моє запитання, і як же вони збираються не пустити громадян України в країну, прикордонник одразу знайшов альтернативу вакцинації. Відправив нас до дівчини, яка записувала на самоізоляцію у себе в зошиті. Крім нас на записи було ще кілька людей. У своєму зошиті дівчина-прикордонник записала серію і номер закордонного паспорта, ПІБ і якусь ліву інформацію "зі стелі". На питання, де проходити ізоляцію, хто і як контролюватиме, коли зніматися з ізоляції тощо, виразних відповідей не було", – зазначив пасажир.

Сертифікати прямо в "Дія"

В Україні вже ввели цифрові сертифікати про вакцинації. Їх можна отримати прямо в додатку "Дія". Електронний документ надається у двох видах – для внутрішнього використання і для поїздок за кордон. При цьому "зовнішній" сертифікат вже визнаний в країнах ЄС.

Для створення сертифіката потрібні ID-карта або закордонний паспорт в "Дії":

спочатку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії;

потім – зробити в меню "Дія.Підпіс";

потім в "Послуги" COVID-сертифікат додати через "Дія.Підпіс" сертифікат.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав про те, як український COVID-сертифікат діє за кордоном.

Крім того, українцям дозволили відкривати банківські рахунки через "Дію".

В цілому Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.