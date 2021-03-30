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Україна перша в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового: що це дає

30 березня, 16:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер на касі в магазині для підтвердження віку можна показати паспорт у смартфоні

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 4355, яким прирівняла цифровий паспорт до паперового. Тепер документ в електронному вигляді будуть визнавати як усім звичний паспорт. За це проголосували 302 народні депутати.

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Навіщо потрібен цей закон

До сьогодні електронними паспортами через застосунок "Дія" українці користувалися за експериментальним проєктом. Ось тільки проєкт є тимчасовим, що унеможливлювало використання громадянами України е-паспорта і закордонного е-паспорта після 2021 року.

Зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців – 5 млн з них мають ID-карту, і ще близько 18 млн є власниками іноземних біометричних паспортів.

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Де можна використовувати е-паспорти:

  • на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
  • у ЦНАП для отримання державних послуг;
  • у державних установах і судах;
  • для отримання поштових відправлень;
  • для підтвердження віку в супермаркетах;
  • для підтвердження особи і здійснення касових операцій в банках;
  • для відкриття банківського рахунку онлайн;
  • подорожуючи Україною літаком і поїздом, для заселення в готель.
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"Україна — перша країна у світі, що запустила цифрові паспорти та законодавчо прирівняла їх до звичайних документів. Користувачі "Дії" більше не стикатимуться із ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають. Це не просто важлива подія в історії сучасної України та великий крок до впровадження режиму "без паперу". Це унікальний світовий кейс, яким можна і варто пишатися", – заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Після запуску пробної версії цифрового паспорту ми писали, як реагують в магазинах і банках на електронний документ. У Мінцифри зазначали, що він має таку саму юридичну силу, як і ID-паспорт.

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Верховна Рада паспорт е-паспорт електронний паспорт

Джерело: Сьогодні

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