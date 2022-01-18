Гасили сигарети та вдавалися до насильства: деталі знущання з підлітка під Запоріжжям (відео)

Нещадно били та припалювали цигарками. Історія про жорстокість, що просто не вкладається в голові, сталася на Запоріжжі. З 14-літнього Єгора познущалися однолітки. Мучили аж три години! Що далі було з нещасним хлопцем та чи знайшла кривдників поліція? Кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін з'ясовував цю моторошну історію.

Знущання з підлітка

У суботу по обіді 14-річний Єгор пішов на прогулянку. Вчасно не повернувся, телефон був вимкнений, тому батьки рушили на пошуки. Одна з сусідок згадала — бачила хлопця з однокласником. У того вдома гостювали інші підлітки, там і знайшли сина — побитого, від шоку не міг навіть говорити. Виявилося — однолітки катували Єгора, розповіла мати.

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"Вони його били, вони гасили об нього сигарети, вони його роздягали, виганяли на вулицю, обливали холодною водою, змусили їсти недопалки", — розповідає мати підлітка Ганна Скочкова.

Нападників розшукали

Коли підлітки побачили батьків Єгора, почали тікати. Скільки їх там було, достеменно невідомо, поліція поки встановила шістьох — трьох хлопців та трьох дівчат. Серед них двох хлопців відправили під варту.

Батьки знайшли Єгора у будинку його друга, якого затримали правоохоронці. Звуть його Славик, батьки розлучилися, він мешкає із троюрідним братом, але той повсякчас на роботі. Часто збирає галасливі компанії, але того дня нічого надзвичайного не помітили, кажуть сусіди. Водночас скаржаться на його поведінку.

Інший затриманий — Сергій — устиг повернутися додому, й переповів, що сталося. Батько навіть його провчив, але одразу після цього по хлопця приїхала поліція, розповіла мати підлітка.

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Що з постраждалим?

Єгор наразі в лікарні. Через пережите потребує допомоги психолога. Щодо фізичного стану – той середньої тяжкості.

"Кісткових пошкоджень немає, є синяки, є дві рани термічного опіку на передпліччі та плечі округлої форми", — каже головний лікар Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Що загрожує кривдникам?

Жоден із підлітків поки не пояснив, чому знущалися з Єгора. У поліції порушили кримінальне провадження за статтею "Катування". Однак переглянувши відео, що зняли підлітки, додали нові провадження. Виявилося, що кривдники намагалися поцупити в хлопця телефон, вимагали гроші й навіть вдалися до сексуального насильства. Якщо їх визнають винними, їм загрожує десять років за ґратами. А в сільраді тепер навіть планують впровадити комендантський час для підлітків.

"Будемо після 6 години дивитися в вечірню пору, дітей, які до 16 років знаходяться без дорослих — будуть всі іти додому", — сказав поліцейський офіцер громади Сергій Волик.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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