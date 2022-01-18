Тушили сигареты и прибегали к насилию: детали издевательства над подростком под Запорожьем (видео)

Беспощадно избивали и прикуривали сигаретами. История о жестокости, просто не укладывающейся в голове, произошла в Запорожской области. С 14-летнего Егора поиздевались сверстники. Мучали целых три часа! Что дальше было с несчастным парнем и нашла ли обидчиков полиция? Корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин выяснял эту жуткую историю.

Издевательство над подростком

В субботу после обеда 14-летний Егор ушел на прогулку. Вовремя не вернулся, телефон был выключен, поэтому родители начали поиски. Одна из соседок вспомнила – видела парня с одноклассником. У того дома гостили другие подростки, там и нашли сына — избитого, от шока не мог даже говорить. Оказалось — сверстники пытали Егора, рассказала мать.

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"Они его избивали, они тушили о него сигареты, они его раздевали, выгоняли на улицу, обливали холодной водой, заставили есть окурки", — рассказывает мать подростка Анна Скочкова.

Нападавших разыскали

Когда подростки увидели родителей Егора, стали убегать. Сколько их там было, неизвестно, полиция пока установила шестерых — трех парней и трех девушек. Среди них двоих парней отправили под стражу.

Родители нашли Егора в доме его друга, которого задержали правоохранители. Зовут его Слава, родители развелись, он живет с троюродным братом, но тот постоянно на работе. Часто собирает шумные компании, но в тот день ничего удивительного не заметили, говорят соседи. В то же время, жалуются на его поведение.

Другой задержанный — Сергей — успел вернуться домой и рассказал, что произошло. Отец даже его проучил, но сразу после этого за парнем приехала полиция, рассказала мать подростка.

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Что с пострадавшим?

Егор сейчас в больнице. Из-за пережитого нуждается в помощи психолога. Относительно физического состояния — той средней тяжести.

"Костных повреждений нет, есть синяки, есть две раны термического ожога на предплечье и плече округлой формы", — говорит главный врач Запорожской областной детской больницы Юрий Борзенко.

Что грозит обидчикам?

Ни один из подростков пока не объяснил, почему издевались над Егором. В полиции возбудили уголовное производство по статье "Пытки". Однако просмотрев видео, что сняли подростки, добавили новые производства. Оказалось, что обидчики пытались украсть у парня телефон, требовали деньги и даже прибегли к сексуальному насилию. Если их признают виновными, им грозит десять лет за решеткой. А в сельсовете теперь даже планируют ввести комендантский час для подростков.

"Будем после 6 часов смотреть в вечернее время, детей, которые до 16 лет находятся без взрослых — будут все идти домой", — сказал полицейский офицер общины Сергей Волик.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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