"Тисячу Зеленського" почали виплачувати ще два банки

Де можна отримати "тисячу Зеленського" / Фото: Колаж: Сьогодні
З 31 грудня 1000 гривень від уряду можна отримати ще у двох банках – izibank та Райффайзен банк. Українці можуть оформити спеціальну картку для виплат.
Про це повідомили на сторінці "Дії".
Як оформити підтримку?
- Відкрийте спеціальну картку "єПідтримка" в "Райфафайзен Банку", izibank або іншому банку-партнері.
- Оновіть програму "Дія".
- Подайте заявку.
- Чекайте на зарахування коштів у 2022 році.
Гроші витратити можна тільки на певний вид товарів або послуг, у тому числі квитки в кінотеатри, музеї, театри або книги. Таким чином влада вирішила заохотити вакцинацію від COVID-19 та підтримати український бізнес.
Що потрібно, щоби отримати гроші?
- бути повнолітнім громадянином України;
- Пройти повний курс вакцинації та мати "зелений" сертифікат у додатку "Дія";
- Оформити спеціальну картку для виплат в одному із банків-партнерів.