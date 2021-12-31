"Тисячу Зеленського" почали виплачувати ще два банки

Де можна отримати "тисячу Зеленського" / Фото: Колаж: Сьогодні

З 31 грудня 1000 гривень від уряду можна отримати ще у двох банках – izibank та Райффайзен банк. Українці можуть оформити спеціальну картку для виплат.

Про це повідомили на сторінці "Дії".

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Як оформити підтримку?

Відкрийте спеціальну картку "єПідтримка" в "Райфафайзен Банку", izibank або іншому банку-партнері.

Оновіть програму "Дія".

Подайте заявку.

Чекайте на зарахування коштів у 2022 році.

Гроші витратити можна тільки на певний вид товарів або послуг, у тому числі квитки в кінотеатри, музеї, театри або книги. Таким чином влада вирішила заохотити вакцинацію від COVID-19 та підтримати український бізнес.

Що потрібно, щоби отримати гроші?