У Фірташа відібрали комбінат, а Чаусу обрали запобіжний захід – головні новини за ніч

Суд повернув Запорізький титаново-магнієвий комбінат державі, а в Києві колишнього суддю – хабарника відправили під арешт

Дмитро Фірташ втратив комбінат, а Микола Чаус свободу / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Запорізький комбінат повернули державі

Господарський суд Запорізької області 4 серпня повернув у власність держави цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату, задовольнивши позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до компанії "Толексіс Трейдинг Лімітед", що належить Дмитру Фірташу, про розірвання договору про заснування ТОВ "ЗТМК".

Суд забрав ЗТМК у Фірташа і повернув державі / колаж "Сьогодні"

Bellingcat чекає зустрічі з Зеленським

Анонсоване ще взимку розслідування міжнародної команди Bellingcat у справі "ПВК Вагнера" точно вийде. Журналісти хочуть, щоб воно було максимально об'єктивним, тому очікують зустрічі з українським президентом і спростовують, що його Офіс намагався тиснути на них.

Рішення суду щодо Чауса

У Вищому антикорупційному суді України обрали запобіжний захід колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу – він проведе під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом два тижні, до 18 серпня.

Реклама

Скандальному екс-судді обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Колаж "Сьогодні"

ВООЗ закликала не вакцинуватися третьої дозою

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала світові країни не вакцинувати своїх громадян третьої дозою від коронавірусу, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс вакцинації. Глава ВООЗ запропонував багатим країнам відкласти питання про третю дозі принаймні до кінця вересня.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":