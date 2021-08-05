У Фирташа отобрали комбинат, а Чаусу избрали меру пресечения – главные новости за ночь

Суд вернул Запорожский титаново-магниевый комбинат государству, а в Киеве бывшего судью – взяточника отправили под арест

Дмитрий Фирташ потерял комбинат, а Николай Чаус свободу / коллаж "Сегодня"

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Запорожский комбинат вернули государству

Хозяйственный суд Запорожской области 4 августа вернул в собственность государства цельный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината, удовлетворив иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к компании "Толексис Трейдинг Лимитед", принадлежащей Дмитрию Фирташу, о расторжении договора об учреждении ООО "ЗТМК".

Суд забрал ЗТМК у Фирташа и вернул государству / коллаж "Сегодня"

Bellingcat ждет встречи с Зеленским

Анонсированное еще зимой расследование международной команды Bellingcat по делу "ЧВК Вагнера" точно выйдет. Журналисты хотят, чтобы оно было максимально объективным, поэтому ожидают встречи с украинским президентом и опровергают, что его Офис пытался давить на них.

Решение суда по Чаусу

В Высшем антикоррупционном суде Украины избрали меру пресечения бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу – он проведет под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом две недели, до 18 августа.

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Скандальному экс-судье избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Коллаж "Сегодня"

ВОЗ призвала не вакцинироваться третьей дозой

Всемирная организация здравоохранения призвала мировые страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс вакцинации. Глава ВОЗ предложил богатым странам отложить вопрос о третьей дозе как минимум до конца сентября.

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