У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 року

Газпром уже підтвердив свою готовність транзитувати газ через Україну, але при певних розкладах

Після угоди США і Німеччини по "Північному потоку – 2" Україна побоюється припинення прокачування російського газу в Європу через свою територію. У Кремлі ж кажуть – продовження транзиту після 2024 року залежати від попиту в Європі.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс-Україна.

"Переговори про транзит, про продовження транзиту на перспективу після 2024 року багато у чому пов'язані з процесами декарбонізації в Європі і з процесами європейського попиту. Споживачі у Німеччині є найбільшими споживачами газу в Європі і тому саме від їх попиту багато у чому буде залежати обсяг", – сказав спікер Кремля.

Також Пєсков згадав заяву "Газпрому", в якій російська компанія підтвердила свою готовність транзитувати газ через Україну після 2024 року за умови економічної доцільності та технічної готовності української ГТС.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Росії вже заявляли, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні та їх не повинні обговорювати очільники держав. Читайте докладніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.

У той же час глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко нещодавно говорив, що Україна здатна заробити на транзиті газу і без "Газпрому". Українська ГТС збирається залучити більше клієнтів і в компанії вже пояснили, кому цікаві послуги нашої "труби".