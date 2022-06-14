У Яценюка заявили про позов до суду за брехню: що відомо

Ольга Лаппо сказала, хто відповість за брехню про Арсенія Яценюка та його родину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер партії "Народний фронт", прем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк подаватиме позов до суду за брехню про нього і його родину.

Про це заявила в Facebook прессекретарка Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

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Суд

"Російська пропагандистська іржа продовжує підточувати свідомість українців. Десь із розмахом, десь крапає монотонно, роблячи свою кислу роботу. Виринають то тут, то там, відробляють феесбешні рублі. Відповідати російським консервам – примножувати інтерес до цієї клоаки. Не звертати уваги – країну втоплять у брехні", – сказала вона.

За її словами, тому буде черговий суд.

"За брехню про Арсенія Яценюка і його родину відповість дехто під псевдо Carabas. Судячи з відео на YouTube, оратору не завадять прогулянки на судові засідання. Відповідати доведеться за чергові фейки "не проживає в Україні", про "мільярди" і т.д.".

Прессекретарка зазначила, що "десятки фейкометів" вже отримали рішення судів за таке ж "інформаційне кілерство".

У відео стверджувалося, що нібито Арсеній Яценюк разом із сім'єю останнім часом "не проживають в Україні", а сам Яценюк "зрідка навідується до України". Також йшлося про те, що після подій на Майдані він "сколотив неймовірний статок", та повідомлялося про "розкрадання мільярдів гривень".

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Раніше Арсеній Яценюк заявляв про те, що цілі Росії йдуть далеко за межі України – це Польща, країни Балтії, Молдова, Грузія, Східна Європа і взагалі підрив НАТО та ЄС. Крім цього, він наголошував, що президент Росії Володимир Путін вчергове почав брязкати зброєю в намаганні зупинити західний світ від надання Україні важкого озброєння.