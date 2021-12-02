Вбивство 6-річної дівчинки в Харківській області: суд оголосив вирок підлітку

Підлітка, який жорстоко вбив 6-річну дівчинку, відправили до спецустанови на 3 роки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд оголосив рішення у справі про вбивство 6-річної дівчинки Мирослави Третяк зі Старого Салтова: 13-річного хлопця направлять до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків на 3 роки.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

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"Вовчанський райсуд Харківської області підтримав позицію обласної прокуратури та застосував до неповнолітнього максимально можливий примусовий захід виховного характеру – направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків строком на 3 роки", – йдеться в повідомленні.

Подробиці

Прокурори у суді довели, що 28 липня 2021 року 13-річний хлопець вбив сусідську 6-річну дівчинку. Правоохоронці виявили тіло дитини в покинутому приміщенні з ознаками насильницької смерті.

У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру.

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У прокуратурі Харківської області у коментарі кореспонденту "Сьогодні" уточнили, що до набрання рішенням суду законної сили, хлопець перебуватиме у приймачі розподільника для дітей ГУНП у Харківській області.

Буде апеляція

Адвокат потерпілої сторони Артем Донець у коментарі сайту "Сьогодні" повідомив, що буде подано апеляцію.

"Вона стосуватиметься тієї частини вироку, де йдеться про нестягнення з держави (компенсації – Авт.) моральної шкоди. У нас була заявлена ​​позовна вимога про стягнення з держави. Державні органи завдали моральної шкоди, страждань, які виражаються у бездіяльності щодо малолітнього "Вони не реагували на девіантну (відхиляється від загальноприйнятого – Авт). поведінка дитини. Це призвело до відчуття безкарності, після чого вона зрозуміла, що може вбивати і ґвалтувати дітей", – повідомив адвокат потерпілої сторони Артем Донець.

За його словами, згідно з рішенням суду підліток утримуватиметься у спецустанові закритого типу.

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"Там діти живуть, навчаються та проходять корекційну програму з психологом", – уточнив адвокат.

Що відомо про вбивство

Мирослава Третяк 28 липня не повернулася додому із прогулянки. Близько 18:00 вона йшла додому на вулицю Некрасова у селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дійшла. Сусіди, активісти, поліція після заяви почали шукати зниклу дівчинку.

Вночі поліція Харківської області знайшла Мирославу Третяк мертвою. Згодом у вбивстві зізнався 13-річний хлопець.

Хлопець і до цього поводився жорстоко

У Telegram-каналі "Труха Харків" писали, що підліток давно вже прославився шкуродерством та неадекватними вчинками. Ще коли він навчався у 4 класі, місцеві жителі говорили, що хлопець жорстоко вбив трьох цуценят – спочатку ударив об землю, а потім повісив.

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