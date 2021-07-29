Вбивство і згвалтування 6-річної дівчинки під Харковом. Підозрюваний – 13-річний хлопчик

У Мережі пишуть, що хоча підлітку тільки 13 років, про нього вже чули в поліції – раніше він був на слуху через вбивство цуценят

Поліцейські встановили особу підозрюваного у вбивстві та згвалтуванні 6-річної Мирослави Третяк під Харковом – це 13-річний місцевий житель. Поки його не затримали, оскільки хлопчик неповнолітній.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Читайте також: Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)

У поліцію викликали матір хлопця. Копи готують звернення до суду, щоб їм дозволили провести допит підлітка і помістити його в приймальник-розподільник для дітей Нацполіції в Харківській області.

"Підозрюваний – сусідський хлопчик, ми не виключаємо, що він до вбивства знав Мирославу, міг дружити з нею, це з'ясовується. Тіло було виявлено в цьому ж селищі", – повідомили сайту "Сьогодні" в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Тепер підлітку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Реклама

У Telegram-каналі "Труха Харків" пишуть, що хлопчик давно вже прославився шкуродерством та неадекватними вчинками. Ще коли він навчався у 4 класі, місцеві жителі говорили, що хлопець жорстоко вбив трьох цуценят – спочатку ударив об землю, а потім повісив.

Скріншот публікації. Джерело: Труха Харків

Як відомо, маленька Мирослава 28 липня не повернулася додому з прогулянки. Близько 18:00 йшла додому на вулицю Некрасова у селищі Старий Салтів, але до будинку так і не дісталася.